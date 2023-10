Liège : Elle était soupçonnée d’avoir poignardé un chien !

Le 2 septembre 2021, une jeune fille de 17 ans promenait le chien de son frère, un American staff à Liège. C’est alors qu’elle a croisé la route d’Awatif et son fils qui promenaient un Shiba Inu. Les deux chiens se sont attaqués. Une situation plutôt désagréable, mais qui n’est pas rare. La jeune fille est retournée au domicile de son frère. Elle a renfermé le chien dans une cage qui se trouve dans le salon. Elle voulait sortir pour s’enquérir de l’état du chien d’Awatif. Mais selon ses déclarations, elle n’en n’aurait pas eu le temps. Awatif se tenait déjà devant chez elle alors que son fils l’attendait devant avec le chien.

L’animal présentait des blessures

Selon la jeune fille, la quadragénaire lui aurait demandé si elle était seule sur place. Ce à quoi la jeune fille a répondu par l’affirmative. Toujours selon la jeune fille, Awatif serait alors rentrée dans l’habitation et aurait porté plusieurs coups de couteau à la tête du chien. Ce dernier étant enfermé dans sa cage et n’avait aucune possibilité de se défendre. La jeune femme aurait tenté de s’interposer, mais sans succès. Elle aurait reçu un coup de couteau. Elle présentait une plaie qui a nécessité des points de suture. Un témoin a déclaré qu’il avait vu la première scène de bagarre entre les deux chiens, mais sans y prêter plus attention.

Quelques minutes plus tard, il a entendu des cris et a constaté que le fils d’Awatif se trouvait devant la maison du frère de l’adolescente avec le chien Shiba Inu. Il a interpellé le jeune homme qui ne lui a pas répondu et il aurait vu Awatif sortir de la maison. Une version qui contredit les explications de la quadragénaire qui déclare qu’elle n’est jamais rentrée. “Je ne suis jamais rentrée”, a indiqué Awatif. “Ce qui est bizarre avec ce témoin c’est qu’il a été entendu bien après. Je suis certaine que c’est un ami de la famille.” En réalité l’homme a été identifié le jour même des faits mais entendu plus tard. La cour a décidé d’acquitter la prévenue des faits mis à sa charge.