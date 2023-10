Liège : Le fonctionnaire ripou vendait les données

Rudy est le seul à comparaître aujourd’hui en appel, mais douze anciens fonctionnaires qui ont profité de leurs heures de travail et du matériel mis à disposition par leur employeur pour se fournir des informations confidentielles sur la population avant de les vendre étaient poursuivis au départ. La directrice d’une des sociétés de détectives et deux sociétés de détectives privés ont déjà été condamnées. Les prévenus ont été reconnus coupables de corruption active et passive, violation du secret professionnel et détournement de biens publics.

Recherches en groupe

Ces fonctionnaires agissaient de manière pour le moins organisée. Des employés et des contrôleurs au SPF Finances, des employés du greffe du tribunal du commerce ou encore des employés du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision “travaillaient” même en groupe pour être plus efficaces. Ils recevaient des listes de personnes ciblées et faisaient des recherches contre rémunération. Certains ont fait des dizaines de milliers de recherches. Ils étaient payés en noir dans des enveloppes… Une première perquisition a été réalisée en 2013.

Elle a permis de découvrir des cahiers dans lesquels les gestionnaires de la société de détectives privés consignaient les paiements versés en liquide et en noir aux fonctionnaires véreux. Mais dès après cette première mise en garde sérieuse, les gestionnaires de la société ont recommencé à adopter ce type de comportements. Lors de l’enquête, une vingtaine de fonctionnaires a été inquiétée. Mais plusieurs inculpés ont préféré payer la transaction pour éviter un passage devant le tribunal correctionnel. Me Laura Nicolini a plaidé un dommage de 91 650 euros pour le SPF Finances. L’avocate de Rudy a demandé de réduire le dommage, d’autant que son client est à présent indigent. Elle a plaidé une simple déclaration de culpabilité pour cause de dépassement du délai raisonnable ou une peine de travail.