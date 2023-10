L'Orchestre à la portée des enfants avec Le Petit Prince

En adaptant Le Petit Prince dans la charmante Salle Philharmonique, sur une musique originale interprétée par 35 musiciens de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, une scénographe ingénieuse et le savoir-faire des Jeunesses Musicales et de l’OPRL, Emmanuel Guillaume espère "que le spectateur ne se perdra pas devant toute cette beauté visuelle et mélodieuse, et se rappellera aussi et surtout qu’on ne voit bien qu’avec le coeur, l’essentiel étant invisible pour les yeux… et les oreilles".

Une coproduction de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège et des Jeunesses Musicales de Liège et de Bruxelles.

