Un test inédit pour les 10 ans du Théâtre de Liège : lever de rideau et action !

À l’occasion de cet anniversaire, un test inédit a eu lieu jeudi, dans plus de 70 écoles de la Wallonie-Bruxelles Enseignement. Plus de 10 000 élèves ont pu suivre, en direct, la représentation de la célèbre pièce de Jean Racine, Andromaque. Soutenu par le gouvernement fédéral, EVS, spécialiste de la technologie vidéo, s’est associé à Orange Belgium pour “révolutionner le monde de la production mobile” et le streaming.

En faisant appel à la 5G, ce projet baptisé Flex Production devrait permettre, à terme, de se passer des régies mobiles pour la diffusion en direct de contenus. Nicolas Bourdon, directeur marketing chez EVS, assure également le caractère durable de cette nouvelle technologie, “qui réduira sensiblement le déplacement des équipes de production et, par conséquent, les émissions de CO2”.

Un premier test liégeois

Et pour tester ce dispositif, déjà installé à Anvers, les équipes se sont installées dans les locaux de la Grand Poste, à Liège, où un Lab 5G a été inauguré. Pendant la représentation d’Andromaque, qui avait lieu à 13 h 30 dans la salle de la Grande Main, des caméras Ultra HD ont filmé la pièce. Les flux vidéo ont ensuite été traités et diffusés, en direct, dans les classes.

Quelques minutes avant la représentation, les caméras sont installées et les comédiens se préparent. ©Grand Poste

L’objectif d’un tel processus est évidemment de “proposer une large diffusion dans les écoles”, mais également d’inscrire Andromaque “dans la modernité”, se réjouit EVS. Ainsi, les publics éloignés peuvent profiter d’un produit “qui combine les avantages du cinéma et du théâtre, de manière la plus immersive possible”.

Pour les écoles qui n’ont pas eu la chance d’assister à la captation en direct, soit près de 50 établissements, bénéficieront d’un accès gratuit à al plateforme d’EVS. Celles-ci pourront, dès lors, visionner les images enregistrées et même s’initier au montage.