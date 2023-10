Engis : Des montages pornographiques avec toute la famille !

Le centre spécialisé dans la prise en charge des délinquants sexuels a rendu un rapport dans le dossier d’un quadragénaire de Engis qui doit répondre d’avoir commis un nombre incroyable d’infractions ayant trait à de la détention et de la diffusion d’images pédopornographiques, mais aussi la réalisation et le partage de montages photo des plus abjects mettant en scène tout la famille de son épouse dans des scènes sexuelles des plus choquantes. Le parquet a confirmé devant le tribunal correctionnel de Liège ses réquisitions d’une peine de quatre ans de prison avec sursis probatoire à l’encontre de l’intéressé. En juillet 2021, ces faits ont été découverts à la suite de la dénonciation de partages d’images pédopornographiques sur Internet. Les enquêteurs ont découvert plus de 57 000 fichiers pornographiques dont plus de 900 mettaient en scène des mineurs d’âge. Plus de 70 000 fichiers contenaient des images à caractère sexuel parfois zoophile. Il a fait réaliser des montages photos sexuels dans lesquels chacun des membres de la famille de son épouse étaient impliqués ! Il a fait réaliser des montages pornographiques avec son épouse, ses filles, sa nièce et même l’arrière grand-mère de 94 ans, mais également avec une voisine et une de ses collègues avec qui il travaillait à l’administration communale d’Engis ! Sur un des montages, on le voit sodomiser sa fille ou encore sa fille sodomisée par son grand-père. Des images qui ont été partagées sur le net et visionnées à plusieurs milliers de reprises sans le consentement des victimes. L’homme a également fait une photo de lui avec son sexe en érection à côté de la joue de sa fille âgée de 12 ans alors que cette dernière était endormie. Il avait également placé une caméra cachée dans la chambre qu’il partageait avec son épouse. Il a gardé des images où sa fille et son épouse étaient en petite tenue. Son épouse a même été soupçonnée d’avoir participé aux faits et arrêtée ! Elle a heureusement été rapidement totalement blanchie. Le quadragénaire avait aussi volé des photos de femmes en rue. Le suspect tentait ardemment de récupérer son ordinateur au sein de l’administration communale d’Engis où il travaillait, ce qui a éveillé les soupçons. Lors de l’analyse de l’ordinateur, une de ses collègues a découvert qu’elle avait également été victime de ces montages ! Il a utilisé des photos prises sur le lieu de travail. Il avait également consulté des sites pornographiques et s’est renseigné sur les peines encourues en cas de condamnation pour détention d’images pédopornographiques. Le centre de prise en charge a estimé qu’un suivi au long court et strict est nécessaire dans le cas du suspect. MeToller qui assure la défense du prévenu aux côtés de Me Parmentier a confirmé sa demande de sursis probatoire. “Je vais encore une fois répété la honte que j’ai d’avoir commis ces faits”, a déclaré le prévenu. “Je suis sincèrement désolé de ne pas avoir trouvé la force de me faire aider plus tôt. La peine qui me sera infligée sera justifiée”, a-t-il ajouté.