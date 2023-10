Flémalle : Accusé d’avoir violé sa petite sœur

Le parquet a requis l’internement d’un jeune homme âgé de 30 ans originaire de Flémalle qui est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir violé sa demi-sœur depuis le plus jeune âge de la fillette. Le substitut s’est basé sur l’expertise d’un psychiatre qui a estimé que le prévenu se trouvait et se trouve toujours dans un état de déséquilibre grave le rendant irresponsable pénalement de ses actes et s’il se trouve encore actuellement dans cet état. Un état qui peut le rendre dangereux pour lui-même ou pour autrui.