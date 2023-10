Fléron : Le pédophile abusait les enfants de sa famille

Le trentenaire a également commis de la détention et des échanges d’images pédopornographiques, c’est de cette manière que toute l’affaire a été découverte. En effet, les autorités américaines l’ont dénoncé à sept reprises aux autorités belges. Il était en étroit contact avec un de ses voisins, un homme qui a eu des relations sexuelles avec sa mère. Ce dernier a déjà condamné pour avoir violé son petit frère et a été mis à la porte du domicile du trentenaire lorsqu’il a commencé à s’intéresser à la sœur de celui-ci. Les deux hommes ont échangé des images et des vidéos pédopornographiques. Selon des témoins, il se poste en peignoir devant sa fenêtre lorsque les enfants de l’école voisine entrent et sortent de l’établissement.

Cinq victimes

Lors des échanges avec le trentenaire, le fils de son ancienne compagne, il lui a envoyé et a reçu des contenus pédopornographiques. Lors de la précédente audience, le parquet a requis à son encontre une peine de deux ans de prison ferme. La mère et la grand-mère des enfants sont également poursuivies pour non-assistance à personne en danger. Le parquet a requis des peines de dix-huit mois avec sursis complet pour la maman. La grand-maman encourt une peine de 20 mois de prison. Le 27 juin 2021, une perquisition a été réalisée au domicile du principal suspect. Lors de l’enquête, les inspecteurs ont découvert que certains des enfants sur les photos litigieuses sont en réalité les nièces et les neveux de l’homme. Selon plusieurs témoins, il entretient des relations sexuelles avec sa propre mère. Il a lui-même été victime d’abus commis par un de ses beaux-pères lorsqu’il était enfant. Dès l’arrivée des policiers à son domicile, le trentenaire a directement prévenu son voisin. Lors des auditions, il est apparu que cinq enfants avaient été victimes de faits de mœurs de la part du trentenaire.

Certains des enfants se sont confiés à leur grand-mère, mère du suspect, mais aussi à leur mère, sœur du suspect. La mère leur aurait dit de se taire tandis que la grand-mère n’a rien fait. Selon le parquet, cela ferait une dizaine d’années que le Fleronnais diffuserait des contenus litigieux. Il aurait forcé un petit garçon à violer sa propre sœur. Le prévenu a formulé des aveux et des regrets auxquels le parquet n’a pas cru. “Je regrette fortement les actes qui ont été commis sur les victimes”, a-t-il déclaré lors de la première audience, semblant ne pas assumer être l’auteur des faits. Il a également présenté des aveux a minima. “Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je reconnais aussi que j’ai un souci. Je sais que les enfants sont traumatisés. Il est possible que j’ai moi-même été abusé dans mon enfance, mais j’aurais dû travailler sur cela au moment même.” Le centre spécialisé devra se prononcer sur l’opportunité d’accorder des conditions probatoires dans ce délicat dossier.