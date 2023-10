Les Engagés misent sur l’expérience en province de Liège

Maxime Prévot, président du parti était en effet bien entouré ce 6 octobre puisqu’il était aux côtés de la Spadoise Alda Greoli, ancienne ministre de la Culture à la Région, de la Hervienne Marie-Martine Schyns, ancienne ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie Bruxelles, de l’Aqualienne Vanessa Matz, députée fédérale et déjà cheffe de file du CDH liégeois aux élections de 2019 et de Jean-Paul Bastin, bourgmestre de Malmedy.

D’un côté, Jean-Paul BASTIN et Marie-Martine Schyns seront au combat des régionales à Verviers tandis que Vanessa Matz sera tête de liste fédérale, comme en 2019 et Alda Greoli se présentera “en renfort” à l’Europe. Point de surprise “médiatique” est-on tenté d'écrire, mais le gage de l’expérience.

Deuxième sur la liste fédérale en 2019 (mais pas élu), il revient donc au mayeur malmédien de mener la liste régionale, “dans une alternance respectueuse et pleinement concertée avec Marie-Martine Schyns qui souhaite apporter tout son soutien à Jean-Paul et travailler en duo avec lui”. C’est ce tandem qui sillonnera la région durant toute la campagne. Père de deux filles, gradué en Commerce Extérieur et licencié en Sciences politiques, Jean-Paul Bastin, aujourd’hui âgé de 49 ans, devient bourgmestre en 2006 (jusqu’en 2008) puis récupère (et conserve) son mayorat en 2012. Très actif au sein de son parti, Jean-Paul Bastin dit vouloir mettre l'accent sur la préservation des services en zone rurale pour tous les citoyens et la défense des pouvoirs locaux.

Engagée dans la vie communale de Herve depuis 2001, Marie-Martine Schyns a siégé à tous les échelons de la vie politique, en tant qu’échevine, députée fédérale, ministre de l’Éducation, députée régionale et communautaire. Elle a notamment défendu la poursuite du Pacte pour un enseignement d’excellence, “surtout de manière soutenable pour les équipes pédagogiques et en trouvant des mesures pour lutter contre la pénurie d’enseignants”. Pour ces élections, Marie-Martine Schyns joue l'équipe et sera dernière suppléante sur la liste des Engagés.

La députée fédérale Vanessa Matz, d’Aywaille, juriste diplômée de l’ULiège, mènera une nouvelle fois la liste à la Chambre en province de Liège. Auteure de la loi visant à lutter contre le revenge porn entrée en vigueur le 1er juillet 2020, Vanessa dit vouloir “poursuivre le travail contre toutes les formes de violences virtuelles”. Et de proposer récemment une taxation des Gafam afin de s’attaquer aux profits des grandes entreprises du numérique.

Enfin, l’ancienne ministre et députée Alda Greoli, qui a décidé il y a quelques mois de quitter le parlement pour s’impliquer dans sa ville de Spa afin d’y conquérir le mayorat en octobre 2024, apportera son soutien sur la liste européenne, aux côtés d’Yvan Verougstraete.