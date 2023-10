Cet important chantier vise à rendre au site du Hénâ son état naturel d’antan en évacuant en toute sécurité les cendres qui y ont été accumulées lors de la combustion du charbon par la centrale électrique des Awirs d’ENGIE de 1952 à 1972. Pour évacuer ces cendres, ENGIE a fait appel à la société RECYBEL. Celle-ci est un partenariat entre ENGIE et les cimentiers CCB et CBR. RECYBEL a commencé ces travaux en 2016. “Elle a évacué actuellement plus de 1 200 000 tonnes soit la moitié du terril avec comme priorités la sécurité au niveau du chantier, la réduction des nuisances, le respect du cahier des charges des cimentiers et une bonne communication avec les riverains et les autorités”, explique-t-on chez ENGIE.

”Ce chantier illustre la volonté d’ENGIE d’assumer son passé industriel tout en minimisant les nuisances pour les riverains” continue Thierry Saegeman, CEO d’ENGIE Belgium. “La décision d’évacuer le terril, dont les études ont démontré que sa stabilité ne pouvait être assurée sur le long terme, démontre également que notre entreprise place et a toujours placé la sécurité au cœur de ses préoccupations d’acteur industriel responsable. Une fois le site libéré des cendres volantes, il constituera un véritable atout pour la nature et pour les habitants des environs.”

Rappelons que les cendres sont évacuées via une bande transporteuse fermée et insonorisée longue de 1,7 kilomètre pour ensuite être chargées sur des barges sur la Meuse, un moyen de transport particulièrement écoresponsable. Le tout prend ensuite la destination des cimentiers.

”RECYBEL avec le support de ses actionnaires a fait confiance à des partenaires locaux pour ce chantier unique en son genre où la sécurité et la santé des travailleurs sont au cœur de ses préoccupations”, estime pour sa part Jean-Benoît Collée, Administrateur délégué de RECYBEL. “Nous sommes fiers que les travaux se déroulent conformément au planning initial et qu’aucun incident n’ait été à déplorer grâce au respect strict des normes de sécurité. Nous sommes également fiers de pouvoir contribuer à l’économie circulaire grâce au partenariat avec les cimentiers qui donnent une seconde vie aux cendres en les valorisant dans leur processus de fabrication.”

D’un coût de 100 millions d’euros, selon le planning établi, le terril sera totalement évacué en 2029, date à laquelle il redeviendra un lieu propice à la biodiversité.

Le chantier en quelques chiffres :