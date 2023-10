1 700 m de câbles électriques enterrés bientôt en service à Comblain-au-Pont

Les pratiques du passé en matière de construction des réseaux électriques en zone rurale ont aujourd’hui pour conséquences de voir les habitations de ces régions approvisionnées en électricité par des réseaux essentiellement aériens. Le fonctionnement de ce type de réseau est inévitablement impacté par diverses influences externes dont RESA essaye de se prémunir, mais auxquelles le gestionnaire de réseaux ne peut se soustraire totalement. On constate que la majorité des pannes concernent les lignes aériennes, effectivement plus vulnérables aux agressions extérieures (intempéries, chutes d’arbres, volatiles…). C’est pour cette raison que RESA systématise l’enfouissement de lignes lors du remplacement de tronçons de réseaux arrivés en fin de vie. Ce nouveau chantier s’inscrit dans cette nouvelle politique.

Dès ce lundi, les agents de RESA procéderont à la mise hors tension de plus de 2 100 mètres de lignes aériennes MT qui seront par la suite démontées, et réaliseront la mise sous tension des nouveaux tronçons de câbles enterrés. Les principales rues concernées sont la Rue de l’Aunaie, Oneux, la Rue de l’Église, la Rue du Galopin, la Rue du Thier et la Voie de Comblain.

Pour permettre à RESA de travailler en toute sécurité tout en assurant l’approvisionnement électrique des habitations présentes sur les différents tronçons concernés, 8 groupes électrogènes seront placés à partir de ce lundi pour une durée maximum de 5 jours. Une coupure de courant d’une dizaine de minutes sera nécessaire au placement et à l’enlèvement de ceux-ci.

L’investissement réalisé par RESA à Comblain-au-Pont dans le cadre de ce chantier représente un montant d’environ 400 000 euros.