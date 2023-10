Coup d’accélérateur dans le projet de circuit de motocross à Bassenge

En effet, les riverains craignent les nuisances sonores d’un terrain situé à quelques centaines de mètres des habitations. À ce sujet, René Sprumont, vice-président de la FMWB, se veut rassurant. “Si nous ouvrons un circuit, nous ferons tout pour réduire le bruit, notamment en louant des tueurs de bruit, des sortes de cônes à placer dans le pot d’échappement du véhicule”, explique-t-il.

Un point également discuté lors d’une réunion avec les autorités communales, le 25 septembre dernier, durant laquelle il a été conclu que si un circuit venait à voir le jour, des horaires stricts seraient imposés. “Nous avons décidé de fermer le terrain dès 17 heures 30 l’été, et même plus tôt l’hiver”, détaille le vice-président. “Ainsi, après leur journée de travail, les villageois retrouveront le calme de la campagne”, ajoute-t-il. Le dimanche, le circuit serait fermé.

Un bon point pour l’environnement ?

Si les autorités communales semblent voir ce projet “d’un bon œil”, il reste la question de l’environnement. Là encore, la FMWB insiste : “La police a déjà plusieurs fois évoqué la présence de pilotes 'pirates' dans la carrière, ce qui est strictement interdit”, regrette la fédération, qui est persuadée que la création officielle d’un terrain endiguerait ce problème.

De plus, puisque la Wallonie ne compte plus un seul terrain de motocross, les adeptes de ce sport sont contraints de conduire jusqu’en Flandre, en France, en Allemagne ou aux Pays-Bas pour s’entraîner. “Qu’est-ce qui pollue le plus ? Rouler une heure sur un terrain près de chez soi ou prendre sa voiture, rouler jusqu’en France, et puis seulement rouler une heure pour ensuite faire le chemin inverse ?”, questionne Renaud Dejardin, administrateur suppléant à la FMWB. Une situation qui attriste particulièrement les pilotes, qui rappellent que la Belgique détient 52 titres mondiaux dans la discipline.

La carrière de Heez à Wonck. ©MICHEL TONNEAU

Rappelons néanmoins que la carrière en question, d’une superficie de 24 hectares, est en partie recouverte d’une zone Natura 2000. “Si nous obtenons l’autorisation d’y construire un terrain, nous nous engageons à respecter la zone naturelle, notamment en clôturant celle-ci et en évitant, une fois de plus, aux pilotes 'pirates' d’y rouler”, déclare René Sprumont.

Un coût risqué

La FMWB semble avoir réponse à tout. Il faut dire que ça fait des années que ses membres travaillent sur ce dossier, qui franchit une nouvelle étape cet automne. De fait, une étude d’impact environnemental est requise pour un tel projet… étude au coût beaucoup trop élevé pour les finances de la fédération. “Il faut compter entre 50 000 et 60 000 euros”, signale Renaud Dejardin. “Peu de personnes osent avancer une somme pareille sachant que les résultats risquent d’être négatifs”, ajoute l’administrateur.

Mais mercredi, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, a annoncé subsidier, à hauteur de 25 000 euros, cette étude. Une aide appréciée par la FMWB, qui financera l’autre moitié. Cette étude sera menée sur quatre saisons et les résultats seront disponibles vers l’automne 2024. Si ces derniers s’avèrent positifs, la FMWB déposera une demande de permis pour la construction. En attendant, un bail emphytéotique de quatre ans a été établi entre la commune, propriétaire du terrain, et la fédération.

”Quand l’étude sera terminée et si le permis est octroyé, on achètera le terrain ensuite”, conclut le vice-président, qui se réjouit de cette avancée, “tout en restant conscient des inquiétudes des riverains”. “Je comprends les craintes, mais nous restons à leur disposition pour les rassurer”, conclut-il.