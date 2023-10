Guillemins : le vaste parking pour vélos devient payant

En arrivant comme chaque matin au parking pour vélo de la gare des Guillemins, offrant 270 places, voici la note que les utilisateurs du lieu ont pu découvrir ces derniers jours. Avec un message clair donc : désormais, ce parking intérieur sera sécurisé… et payant.

Une nouvelle qui fait quelques remous dans la communauté cycliste liégeoise et à la Ville de Liège notamment. Contacté ce vendredi, le cabinet du bourgmestre nous indiquait en effet que ce dernier “déplore que la Ville n’ait pas été concertée alors que nous sommes en relation continue avec la SNCB”. On comprend que cette nouveauté “payante” pourrait bel et bien freiner l’accessibilité de la ville et la politique visant à une plus grande intermodalité. À l’heure où l’on pousse les Liégeois à abandonner leur voiture.

Contactée ce vendredi également, la SNCB s’en défend. Bien au contraire, cette décision aurait aussi été prise à la suite d’une demande des usagers du lieu…

Sécurité et confort

”Le parking dont nous parlons et qui est actuellement en cours de sécurisation est celui situé à droite de la gare, il comprend en effet 270 places et, jusqu’à présent, celui-ci était gratuit. Cette décision de créer ici un parking avec portique d’accès vise avant tout à sécuriser l’endroit”, explique Élisa Roux, porte-parole de la SNCB. “Et en fait, ce changement était aussi une demande de nos clients car in fine, cela permet un meilleur confort. C’est une initiative qui doit tout simplement permettre d’éviter les vols de vélos”… ou les incursions de personnes indésirables et rendant le lieu insécurisé doit-on comprendre.

En outre, Élisa Roux détaille que l’offre en matière de parkings pour vélos, autour de la gare des Guillemins, reste importante, y compris en parkings gratuits. “Outre le parking en cours de sécurisation de 270 places, il y a, devant la gare à côté des taxis, un parking gratuit de 164 places + 64 places payantes. Il n’est pas bien visible pour le moment à cause des travaux du tram mais il est bien renseigné avec signalétique”. Il s’agit donc de ce parking ouvert mais “couvert” situé à l’entrée de la rue Varin. ” Et il y a également le parking situé à la gare, sur le kiss&ride, qui offre 24 places gratuites”…

À noter que le tarif du parking (nouvellement) payant est de 7,5 euros par mois, 20,9 euros pour 3 mois et 75 euros par an. Des tarifs qui s’appliquent aux abonnés du train. Sans abonnement, les montants passent respectivement à 12,5 euros, 35 euros et 125 euros.