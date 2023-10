La ville de Liège organise un speed dating pour les 50 ans et plus

Les 16, 23 et 30 octobre, la Ville de Liège organise un événement exceptionnel dédié aux citoyens âgés de 50 ans et plus, le Seniors Dating. Cette initiative a pour but de combattre la solitude et d’offrir une expérience divertissante et conviviale aux aînés liégeois, en favorisant les rencontres amicales et la création de liens.