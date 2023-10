Le Festival Alimenterre revient à Liège du 11 au 15 octobre : “Et si nous favorisions un modèle d’agriculture paysanne et durable ?”

Depuis 15 ans, le Festival Alimenterre se veut un espace d’informations et d’échanges sur les enjeux fondamentaux de l’alimentation et de l’agriculture dans le monde. Organisé par Humundi (ex-SOS Faim) avec un réseau de partenaires, il entend alerter le public sur les désordres agroalimentaires, mais aussi et surtout faire découvrir à celui-ci les alternatives et les pistes d’actions vers un système plus juste et plus durable.

Alimenterre propose une sélection de films, des débats, des rencontres, des concerts, des ateliers, avec la présence de spécialistes du monde agricole, de cinéastes, d’experts du Nord et du Sud et des porteurs d’initiatives en faveur de systèmes agricoles et alimentaires sains, durables et résilients.

Alimenterre se tiendra durant six jours simultanés à Bruxelles et en Wallonie. Des éditions se tiennent également en Afrique (RDC, Sénégal, Burkina Faso, RCA…).

Trois projections

À Liège, le festival aura lieu du 11 au 15 octobre au Centre Culturel Les Chiroux, Cinéma Le Parc (Les Grignoux), Centre Liégeois du Beau-Mur, L’Aquilone ASBL et au Maraîchage Club de Juprelle.

Au programme pour cette édition : trois projections de film : “Les fourmis et la sauterelle” (Les Chiroux, 11 octobre, 18 h 30), “140 km à l’Ouest du paradis” (Cinéma Le Parc, 12 octobre, 20h), “Tu nourriras le monde” (L’Aquilone ASBL, 14 octobre, 20h), une pièce de théâtre “Hors-sol” (Beau-Mur, 13 octobre, 19h), un chantier participatif (ancien terrain de foot de Juprelle, 14 octobre, 10h) et un atelier autour du pain et des farines (L’Aquilone ASBL, 15 octobre, 12h).

Le festival démarrera le 11 octobre au Centre Culturel Les Chiroux par la projection du documentaire “Les fourmis et la sauterelle” (18 h 30). Anita Chitaya est une agricultrice du Malawi qui a fait progresser son village en transformant la façon dont les habitants pensent et travaillent ensemble, mais encore faut-il convaincre les législateurs, agriculteurs et climatosceptiques américains qu’il faut sauver la planète, victime des effets du changement climatique. La projection sera suivie d’échanges.

Tout le programme sur : https://festivalalimenterre.be/programme/