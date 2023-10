Le Hannutois de 21 ans Simon Destexhe était bien connu et apprécié à Hannut : "Tu étais un soleil, tu seras à jamais mon étoile"

Les messages de condoléances et de soutien affluent de toutes parts. À Hannut, c’est la stupéfaction. "La famille nous a demandé la plus grande discrétion", explique Manu Douette, le bourgmestre de Hannut visiblement ému. "Simon est quelqu’un que je connais et que j’apprécie beaucoup, poursuit le mayeur, avant de se reprendre et de rectifier sa phrase en la conjuguant au passé. La famille de Simon est bien connue dans Hannut. Il était vraiment très apprécié. Je souhaite à la famille beaucoup de courage dans cette épreuve de deuil. Je connais la douleur de perdre un enfant puisque cela m’est personnellement arrivé. Je les soutiens."

Le jeune homme a laissé une trace positive dans les mémoires et les cœurs. "Je garde un bon souvenir de Simon, indique une dame qui l’a connu. Toujours gentil, serviable, attentionné, respectueux…"

Du côté des plus proches de Simon, la douleur est particulièrement vive. Personne ne s’attendait à perdre un jeune fils, frère, cousin, ami… Lui qui était si vivant et tout juste dans la fleur de l’âge. La sœur de Simon et sa maman sont particulièrement touchées par les messages qu’elles reçoivent, tel qu’exprimé sur les réseaux sociaux: "Ma maman et moi-même vous remercions du plus profond de notre cœur, écrit sa sœur. Nous sommes très touchés par vos marques d’affection en l’honneur de Simon. Il a des amis en or. Il veille sur nous tous maintenant."

Simon voyait la vie en couleur. C’est pour cette raison que sa sœur demande aux personnes qui participeront à la cérémonie en l’honneur du jeune homme d’arborer leurs plus belles couleurs. Le parrain de Simon s’est également exprimé sur la toile. "Tristesse, questionnement, résignation, s’exprime-t-il. Ça fait mal !"

Quant au papa du jeune homme, il a tenu à partager la douleur de ce drame si cruel. "Je t’aime. Tu étais un soleil, tu seras à jamais mon étoile." Le papa a également soutenu la demande de la sœur de Simon de demander aux personnes de porter des couleurs vives lors de la cérémonie d’hommage qui sera célébrée en la salle du funérarium Delabre, située route de Huy à Lincent le mercredi 11 octobre à 10 h 30. L’incinération aura ensuite lieu dans l’intimité.