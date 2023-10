Hesbicoop, La Coopérative Ardente et Terre d’Herbage s’associent pour rassembler leurs forces et promouvoir davantage les produits locaux en province de Liège. “Dans une volonté de coopération plutôt que de compétition, et en soutien à un modèle économique basé sur la solidarité, nous regroupons nos opérations pour améliorer nos services”, se réjouit Christian Jeunet, coordinateur de la Ceinture alimentaire liégeoise.

Ainsi, via un site internet qui verra le jour très prochainement, les consommateurs, tout comme les producteurs, pourront profiter d’une offre complète rassemblant les compétences des uns et des autres. “Par exemple, lorsqu’une camionnette d’Hesbicoop tombe en panne, la coopérative n’a pas d’autres choix que d’annuler ses livraisons”, explique le coordinateur. “Dorénavant, la flotte de Circuits Paysans pourra venir à la rescousse”, conclut-il.

Rassembler ses forces pour combler ses faiblesses, c’est un peu la nouvelle vision de ces trois coopératives, qui espèrent “déployer davantage leur réseau”. Une manière également “d’inscrire profondément les filières locales à proximité du Marché Matinal, qui permet la rencontre de nombreux acteurs”, détaille Tanguy Wera, coopérateur chez Terre d’Herbage.

Circuits Paysans est installée dans le zoning de Jupille. ©MICHEL TONNEAU

Circuits Paysans espèrent ainsi déployer ses activités et répondre à des marchés auxquels les coopératives “n’auraient jamais osé prétendre séparément”. C’est d’ailleurs une première victoire que la plateforme de circuit court a pu ajouter à son compteur. Dès décembre, les coopératives livreront les produits laitiers pour les collations à 160 écoles de la province. Une success story qui ne s’arrêtera sûrement pas là.