Un jeune Hannutois de 21 ans est mort à la suite d’une soirée à Liège : “Simon était aimé de tous”

Jeudi, Simon Distexhe, un jeune étudiant de 21 ans originaire de Hannut (en province de Liège) a perdu la vie à la suite d’une soirée qui s’est déroulée à Liège. Le jeune homme faisait partie du comité du cercle régional “La Hannutoise”, à Liège. “[…] L’un de nos comitards, Simon Distexhe, nous a malheureusement quittés, indique le comité sur sa page Facebook. Simon était aimé de tous et l’un de nos membres les plus chers. C’est le cœur lourd et empli de tristesse que nous vous annonçons cette terrible nouvelle.”