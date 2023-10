En situation de séjour illégal, le suspect réside chez une amie et c’est là que les policiers se sont donc rendus.

Une bonne idée puisqu’une fois dans les lieux, les policiers ont mis la main sur une vingtaine de grammes de cannabis et quelques grammes de cocaïne ainsi que le matériel du parfait dealer. L’homme a immédiatement été privé de liberté et ce d’autant plus qu’il est déjà connu des autorités judiciaires liégeoises.

Interrogé, il a affirmé que le cannabis et la cocaïne étaient destinés à sa consommation personnelle.

Il a été privé de liberté et déféré, dimanche, au parquet de Liège. Là son dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.