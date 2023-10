Engis: Eurenco Clermont va doubler sa production de poudre de munition pour l’Ukraine et l’Europe

La ministre Dedonder en soutien

Ce vendredi, le CEO, Sébastien Lardinois, et ses équipes ont reçu la visite de Ludivine Dedonder, ministre de la Défense belge, et de Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur. Au menu: une réunion suivie d’un tour du propriétaire dans la perspective d’investissements conséquents dans les deux années. "La guerre en Ukraine a renforcé le besoin d’autonomie stratégique de l’Europe avec la nécessité d’augmenter la capacité de production d’armes et de diminuer les délais d’approvisionnement, a contextualisé la ministre. Je suis venue voir comment épauler cette société dans son ambition d’augmenter sa capacité de production de poudres."

La présence à Engis du commissaire européen Thierry Breton revêtait également une grande importance pour les patrons d’Eurenco Clermont. C’est qu’ils espèrent un soutien financier de l’Europe (notamment) pour assumer les investissements visant l’augmentation de leur poudre à destination des armuriers. "Je fais le tour des capacités de production européenne et suis confiant sur l’objectif à atteindre de minimum 1 million d’obus fixé par l’Europe, a expliqué le Français. Avec ses poudres, Eurenco Clermont prend sa place dans cette stratégie européenne. L’Europe propose de cofinancer des projets industriels capables d’augmenter rapidement la production d’armes. Nous verrons quels projets en bénéficieront. L’appel à projets est lancé. C’est la raison pour laquelle je tenais à venir voir les choses sur place."

Eurenco Clermont a évidemment répondu à cet appel. Et il espère tirer avantage d’un atout que les concurrents n’ont pas dans le secteur. "En plus de produire de la poudre de petits calibres comme nous le faisons déjà et d’en doubler la quantité disponible sur le marché dans les deux ans, nous sommes en mesure de fabriquer la matière première nécessaire à la production par d’autres de poudres de plus gros calibres, avance Suzanne Kucharekova, deputy CEO du groupe ayant trois autres sites en Europe (France et Suède). Ces poudres-là sont utilisées pour de plus grosses armes."

Personnel à recruter, modernisation de l’outil

L’augmentation de production passera par des efforts tant au niveau de l’équipement que du personnel. "On va rajouter des lignes capacitaires et moderniser, confirme Suzanne Kucharekova. On va devoir recruter du personnel. Ce projet va générer plusieurs dizaines d’emplois. Essentiellement des techniciens sans diplôme particulier, sachant qu’on les forme au métier de poudrier ici sur place. On aura aussi besoin de chimistes dans les labos."

Tous devront faire preuve d’une grande capacité de concentration. Car fabriquer de la poudre comporte des risques. Tout comme la production de nitroglycérine intervenant dans la fabrication de la poudre avec la nitrocellulose pour autre matière première.