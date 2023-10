Pour permettre aux "petits" Liégeois de découvrir les acteurs invisibles de notre société

Durant cette journée, les participants auront l'opportunité de découvrir diverses professions, allant des métiers scientifiques à artistiques, en passant par ceux de bijoutier, vétérinaire, journaliste, policier et pompier... Au total, 25 acteurs de l'économie liégeoise permettront aux enfants de se mettre dans la peau de contributeurs de leur ville, suscitant potentiellement de futures vocations.

Un goûter

"les enfants d'aujourd'hui sont les architectes de la société de demain", explique Julie Fernandez Fernandez, échevine liégeoise en charge de la jeunesse. "Il est crucial de leur montrer que chaque action, même la plus discrète, a un impact sur notre société. Au-delà des métiers publics, la Ville de Liège élargit son offre depuis quelques années pour inclure les artisans et les indépendants qui font vivre notre Cité ardente. C'est un modèle de société inclusive et diversifiée que nous souhaitons présenter aux jeunes liégeois. »

L’opération Place aux Enfants, lancée en 1995, a évolué au fil des années pour offrir une expérience significative aux jeunes enrichissant leur compréhension du tissu social. Cette initiative vise à éveiller leur conscience citoyenne en les invitant à explorer différents métiers de manière ludique et pédagogique.

Pour clôturer cette journée, les enfants et leurs familles sont invités à participer au traditionnel goûter qui se tiendra de 16h30 à 18h30 sur le champ de la Foire de Liège (inscription obligatoire). Renseignements par téléphone au 04/221.84.11 ou au 04/221.84.51.

Les inscriptions, le programme détaillé de la journée, ainsi que la liste des professionnels participants sont disponibles sur la plateforme Jeunesse Ardente via le lien suivant : jeunesse-ardente.be/place-aux-enfants/

Jeunesse Ardente

C’est une plateforme récente de la Ville de Liège dédiée aux jeunes à l'adresse jeunesse-ardente.be. Elle regroupe toutes les informations pertinentes à leur intention, y compris les événements, les stages et d'autres activités. Elle répertorie aussi bien les informations institutionnelles que celles des acteurs privés. De plus, à travers les consultations en ligne, elle sert de canal de communication dans une démarche de politique participative.

Pour rester informé, vous pouvez consulter la plateforme directement, ou suivre le compte instagram @jeunesse.ardente