Quatre taureaux morts dans l’incendie de la ferme Lacroix à Burdinne : "La famille est choquée mais elle se relèvera !" (Photos)

Plusieurs taureaux ont donc malheureusement péri dans les flammes et des engins agricoles ont été détruits. "C’est un drame pour ces personnes de perdre leurs taureaux. Les fermiers sont attachés à leurs animaux. C’est un gros traumatisme." L’étable a été totalement détruite par les flammes. La présence de ballots de lin et le vent ont rapidement activé l’incendie. Les personnes qui se trouvaient sur place sont sorties des lieux pour éviter tout risque. Le corps de logis n’a pas été touché par l’incendie. Les occupants devraient donc pouvoir rapidement regagner les lieux.

"Des membres de la famille des agriculteurs habitent à proximité et pourraient les héberger le cas échéant", ajoute le mayeur, qui connaît particulièrement bien l’endroit pour y avoir travaillé quand il était adolescent. "J’ai travaillé toute ma jeunesse là-bas. Je donnais un coup de main à la ferme. Je suis fort proche de la famille. Ils sont choqués mais ils ont des caractères forts. Ce sont des battants. Ils ne vont pas se laisser abattre. Ils ont tout fait eux-mêmes. Ils ont bâti la ferme de leurs mains. Ils se relèveront."

Le bourgmestre est d’autant plus touché par le sort des habitants des lieux qu’un des exploitants de la ferme est le mari de la première échevine de Burdinne, Évelyne Lambié. "La commune est de tout cœur avec eux. Nous ne pouvons que les encourager." Une enquête va être menée pour déterminer les causes et les circonstances de ce feu. Pour l’instant, aucune piste n’est écartée.