Assises Liège – Le corps d’Ilyas Kösker retrouvé sans la tête et les vertèbres cervicales

Ilyas Kösker, un Liégeois âgé de 44 ans, avait disparu le 28 juin 2019. Son corps avait été découvert le 8 août 2019 dans un bois de la commune d’Erezée. Il était vraisemblablement tombé dans un guet-apens mortel, organisé par les trois accusés.

Le corps d’Ilyas Kösker avait été retrouvé au mois d’août 2019 à l’état de squelette dans les bois d’Erezée. Le crâne, les six premières vertèbres cervicales et quelques ossements des mains et des pieds étaient manquants.

Une analyse ADN a permis de déterminer qu’il s’agissait bien d’Ilyas Kösker.

Le squelette de la victime présentait des traces de carbonisation, centralisées sur le tronc et les membres inférieurs. Du ciment avait aussi été déposé sur les restes du cadavre.

La tête de la victime a été retrouvée deux ans et demi plus tard par des promeneurs. L’autopsie réalisée sur le crâne a confirmé la présence d’un orifice d’entrée de projectile à la base de l’arrière du crâne, en région occipitale. L’orifice de sortie se trouvait en partie frontale, au-dessus de l’arcade sourcilière. Le médecin légiste a confirmé une trajectoire de tir de bas vers le haut, de gauche à droite et d’arrière en avant. Le coup de feu est la cause du décès d’Ilyas Kösker.

L’expert en balistique a confirmé la trajectoire du tir, effectué à courte distance, mais pas à bout touchant. Le projectile était d’un calibre de 9 millimètres. Des résidus de poudre ont été retrouvés dans le véhicule utilisé le jour des faits, ce qui confirme l’hypothèse d’un tir effectué dans l’habitacle. Mais le projectile n’a pas été retrouvé.

L’audience de ce lundi matin ayant été annulée à la suite du report des témoignages experts psychologues. D’autres témoins seront entendus mardi matin.