Beau succès aux portes ouvertes de la caserne des pompiers de Huy

Faire découvrir le métier de sapeur-pompier et donner la possibilité de pénétrer dans cette caserne qui fait souvent briller les yeux des plus jeunes, voilà l’intérêt d’organiser une journée portes ouvertes. La caserne de Huy a donc ouvert ses portes au public, ce dimanche, pour le plus grand plaisir des nombreuses familles qui s’y sont rendues. Et quelle joie pour les plus jeunes, et parfois les moins jeunes d’ailleurs, de pouvoir s’installer au volant des véhicules qui étaient disposés dans la cour ! Une réelle joie pour tous ceux qu’on a vus passer d’un véhicule à un autre, prenant énormément de plaisir à se faire photographier au volant du camion grande échelle, d’une ambulance ou de tout autre camion d’intervention. Ils ont également eu l’occasion de monter à bord d’un Smur du CHR de Huy ou encore de tester la voiture tonneau de la police de Huy.