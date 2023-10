Heid des Gattes à Aywaille : la rue du Halage, rouverte 30 ans après avoir été fermée

Il faut dire que depuis plus de 30 ans déjà (1992) l’artère qui était jadis empruntée par tous les véhicules entre Aywaille et Remouchamps, en rive droite de l’Amblève, est fermée. En cause : le risque que présente l’effondrement d’une partie de la paroi en contrebas. Le nœud du problème est que pour rouvrir ladite voie, il fallait sécuriser la paroi… qui abrite une réserve naturelle, celle de la Heid des Gattes. Et sur ce “rocher”, on trouve des chèvres sauvages mais aussi des espèces endémiques, dont la fameuse joubarbe d’Aywaille.

”Risque acceptable”

Durant de nombreuses années, les autorités locales ont donc tenté d’obtenir le permis leur permettant de sécuriser ladite paroi, en vain… Alors c’est une solution allant dans le même sens mais sensiblement différente qui a été retenue.

”Cela fait en effet 30 ans que nos prédécesseurs travaillaient pour obtenir ce permis et nous commencions logiquement à ne plus y croire, alors nous avons commandé un nouveau rapport d’expert en géologie”, détaille Thierry Carpentier. Et à la surprise générale, ce nouveau rapport atteste que “le risque est acceptable”.

Acceptable en cas de réouverture de la voirie donc… La décision fut rapidement prise de rouvrir cette rue du Halage qui, avouons-le, fut toujours empruntée par les promeneurs et joggeurs locaux.

Pas de voiture mais…

Pas question néanmoins de rouvrir la voirie dans la même configuration qu’au début des années 90 et encore moins d’intervenir sur la paroi. “Les travaux qui débuteront d’ici quelques jours prévoient la pose de murs en gabions pour sécuriser la voirie en cas de chute de pierres”, poursuit le bourgmestre. Des murs qui vont donc avoir pour effet de réduire la largeur de la voirie… empêchant le passage de véhicules dans les deux sens. Même si le rapport d’expert n’interdit pas le passage de véhicules, il n’est donc pas question d’y autoriser les voitures.

C’est la raison pour laquelle cette réouverture prévoit bien le passage des cyclistes, des piétons ET des ambulances. “Concrètement, des piquets amovibles seront posés et les ambulances pourront emprunter la rue du Halage si cela s’avère nécessaire”. Fin de la saga…