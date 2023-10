Le Médibus prend la route !

La Ville de Seraing a inauguré lundi le nouveau véhicule aménagé destiné à aller à la rencontre de personnes précarisées dans le but de les réintégrer dans la société et dans des structures de soins. Ce projet a été mis en œuvre dans le cadre de l’aménagement d’un nouvel abri de jour, rue Ferrer, grâce à des fonds européens visant à mener des actions favorisant l’inclusion sociale au sein d’un périmètre défini autour de la gare de Seraing.

Un bus pour soigner autrement. ©MICHEL TONNEAU

Le Médibus sera géré par l’ASBL Un toit pour la nuit, qui propose des services d’accueil de jour et de nuit. “Il circulera dès demain dans les quartiers de Seraing sur base de permanences qui seront sociales, sanitaires ou paramédicales. Celles-ci seront établies selon les besoins identifiés à raison de trois fois par semaine en journée et une fois par semaine en soirée, soit de 18 h 30 à 20 h 00”, précise Laura Crapanzano.

Ces permanences seront accessibles gratuitement et sans rendez-vous, du lundi au jeudi, dans le centre de Seraing, à Jemeppe, Ougrée et Seraing-haut, “à des endroits où l’on peut observer une plus grande précarité, explique la présidente de l’ASBL. En allant dans les quartiers, on espère débloquer les freins que ressentent de nombreuses personnes dans le besoin qui ne fréquentent pas les services existants ou qui n’y ont pas accès”.

Une évaluation sera réalisée dans un an. Le nouvel abri de jour sera inauguré le 23 octobre pour une ouverture dès le lendemain.