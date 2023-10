L’esplanade a repris vie: quel sera son futur ?

L’esplanade a de quoi séduire tous les publics. Un lieu de vie, de rencontres, de détente et de mobilité douce, voilà les objectifs atteints par ce nouveau site. "On habite dans le quartier et on voulait évidemment venir voir à quoi ça ressemblait, confie Amélie Doutrelange venue avec sa famille. C’est très agréable de s’y promener et on en oublie presque tous les mois de travaux qui ne nous ont pas toujours facilité la vie. Le résultat est là et ça nous plaît. D’autant que ça donne plus envie de rentrer dans la galerie et de s’y promener." Châteaux gonflables, concerts, ateliers créatifs, animations en tout genre, l’esplanade Batta avait revêtu ses plus belles couleurs pour l’occasion.

Mais la suite ? Comment le site prendra-t-il vie tout au long de l’année ? "C’est vrai que c’est une journée agréable mais on ne pense pas y venir régulièrement car il n’y a pas beaucoup d’occupations pour les enfants. Par contre, c’est chouette lorsqu’il y a des événements comme aujourd’hui", ajoute Amélie Doutrelange. La Ville de Huy l’assure: "L’esplanade Batta sera un lieu de vie animé de façon ponctuelle mais dans le respect du quartier et de ses habitants." Pas de soirées et de concerts tous les soirs donc mais plutôt des événements familiaux. Le lieu sera tout trouvé pour les prochaines braderies rive gauche. Et puis il y aura évidemment les riverains, motivés à investir le lieu. Le projet Des poissons dans la ville, encadré par le centre culturel et le Cesep (Centre socialiste d’éducation permanente), rassemble aujourd’hui une vingtaine d’habitants qui créent des actions socioculturelles. "On accueille tous ceux qui souhaitent donner vie à ce lieu. On projette des actions concrètes comme la mise en place d’un cortège musical mi-décembre, annonce Bernadette, riveraine et membre du groupe. On a d’autres idées pour le printemps également. On veut faire bouger le quartier." Qui veut en être ? Réunion tous les troisièmes dimanches du mois, au n° 17 de la rue Godelet.