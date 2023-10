Un étudiant succombe après une soirée arrosée: il a été retrouvé sans vie peu après être allé se mettre au lit

Alors qu’il participait à une soirée privée, Simon Distexhe, un étudiant âgé de 21 ans et originaire de Hannut a probablement bu plus que de raison. Le jeune homme s’est senti un peu mal et est allé se coucher sur le lit d’un de ses amis. C’est là que plus tard, les autres participants à la fête l’ont retrouvé inanimé. Ils l’ont placé en position latérale de sécurité et ont appelé les services de secours.