Des Liégeois pour agir en faveur du climat

Organisé sous la houlette du VentureLab, ce hackathon entrepreneurial et climatique de trois jours sera organisé début de ce mois de novembre à la Grand Poste de Liège. Son objectif est de faire émerger des solutions tangibles en réponse à trois grands défis climatiques propres au territoire liégeois :

Comment donner une seconde vie à des parties de véhicules (avions, trains, …) en fin de vie ? Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre dans notre industrie ? Comment faire pour préserver la ressource en eau potable dans nos usages du quotidien ?

Le Climathon est un rendez-vous annuel orchestré par le Climate KIC, un collectif d’action pour le climat soutenu par l’Institut Européen d’innovation et de technologies dont la mission est d’exploiter la puissance et l’imagination des citoyens pour réduire nos émissions carbones.

Depuis 2015, des villes, des communautés citoyennes et associatives, des entreprises et des pouvoirs publics se réunissent au même moment durant 48 heures lors du Climathon, pour chercher ensemble des solutions aux défis climatiques de leurs territoires. En 8 ans, ce hackathon a rassemblé 30 000 participants à travers le monde dans plus de 600 villes organisatrices.

Un accompagnement entrepreneurial au VentureLab

Le véritable enjeu du VentureLab sera de transformer ces idées imaginées lors du ClimathonLiège en projets concrets et start-up émergentes. L’incubateur liégeois dispose pour cela d’un réseau d’entrepreneurs chevronnés et d’experts issus de tous les domaines, ainsi que d’une équipe pluridisciplinaire engagée : coaching personnalisé, accès à des formations et des services pointus, et opportunités multiples de développer leur réseau professionnel.

Vous souhaitez entreprendre pour le climat ou apporter votre créativité et développer des solutions innovantes dans une dynamique collective ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui (et jusqu’au 27 octobre) et vivez l’expérience du ClimathonLiège sur www.venturelab.be/climathon.