Depuis, le bâtiment de Brel 2, situé place César de Paepe, est inoccupé… mais plus pour longtemps. Urbeo, la Régie communale autonome immobilière de Herstal, a annoncé vendre l’implantation, pour un montant minimum de 300 000 euros. La Ville espère y voir éclore un projet résidentiel “d’exception” avec la “réhabilitation de ce patrimoine exceptionnel”.

Le monument étant d’ailleurs inscrit au patrimoine immobilier culturel wallon, le promoteur intéressé devra “préserver et valoriser la qualité architecturale du bâti existant”, notamment sa façade, qui date de 1903.

Des objectifs verts

La Ville insiste également sur la durabilité du projet, qui devra répondre à “de très bonnes performances énergétiques et à une valorisation des eaux pluviales”, entre autres.

Enfin, le promoteur devra s’engager à végétaliser au maximum l’intérieur de l’îlot et à préserver autant que possible les arbres existants sur le site. Un site assez spacieux pour “permettre la construction d’un deuxième bâti, du côté de la rue Verte”, indique Frédéric Simon, directeur d’Urbeo.

”Nous avons étudié les lieux et nous envisageons l’aménagement d’une petite dizaine de logements, détaille le directeur, sans compter un potentiel second volume, qui pourrait en accueillir trois ou quatre de plus”.

Rappelons que, dans le cas où plus de 10 logements seraient créés, “10 % de ceux-ci devraient être loués à un prix moindre dans un but de mise à disposition de logements sociaux”, déclare Frédéric Simon. Urbeo indique que le produit de la vente sera “réinjecté dans des projets immobiliers sur le territoire de Herstal”. La Régie souhaite, en effet, continuer à promouvoir des zones jugées “plus difficiles” et qui peuvent parfois être “boudées par les promoteurs”, mais qui “méritent cependant d’être valorisées”.