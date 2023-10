Le projet du McDo, à Ben-Ahin (Huy), à nouveau recalé par le Conseil d'Etat

L’enseigne américaine veut s’implanter à Huy. Depuis sept ans, elle dépose des projets mais sans succès. Le projet initial, le long de la chaussée de Dinant, avait été stoppé par le Conseil d’État lorsque des riverains s’y étaient opposés. Rebelote cette fois-ci, même si le projet a été modifié puisqu’il a même changé de lieu.

Son nouveau projet, McDo, par la voix de LNG Associates qui gère le dossier, le voudrait à la place du magasin E5 Mode, dans le zoning commercial du Colruyt. Le bâtiment est vide depuis plus de deux ans, il devrait être rasé. McDo prévoyant un restaurant de 490 m2 en rez-de-chaussée, avec toit végétal, panneaux photovoltaïques et eaux de pluie utilisées pour alimenter les chasses des WC. Les odeurs ? Elles devraient être gérées par un système de filtration. Enfin, un "drive" devrait permettre de passer commande tout en restant derrière son volant.

"Un bon dossier au bon endroit"

Sauf que ce nouveau projet a à nouveau suscité des réactions négatives et 14 riverains ont introduit un recours au Conseil d’État. À l’annonce de ce recours, LNG Associates se disait confiant, affirmant que c’était "un bon dossier au bon endroit. Ces personnes exercent un droit démocratique, mais je suis résolument optimiste", expliquait alors Vincent Navez, de LNG Associates.

Mais là, le Conseil d’État vient de donner raison aux riverains. Il vient de suspendre le permis. "Là, on ne parle pas encore d’annulation, explique Me Christophe Thiebaut, avocat des riverains. Mais la procédure va se poursuivre." Le Conseil d’État a relevé plusieurs points. Notamment que le permis n’aurait pas dû être délivré par la Ville de Huy mais bien par la Région wallonne car "c’est la Région qui est compétente comme cela concerne une route qui est régionale". Le Conseil d’État épingle aussi des problèmes d’égouttage. "Il y a un égout au centre de la voirie, il y en aurait un autre sur le terrain. Le Conseil d’État fait remarquer qu’il n’y a aucune certitude et qu’il y aurait dû y en avoir une pour délivrer le permis."

Ben-Ahin est un village

Les riverains avaient également fait valoir le fait que Ben-Ahin est avant tout un village. "Un village au caractère rural alors qu’on le transforme en zoning commercial. Et là, on ajoute encore du commerce dans ce qui devrait être avant tout un village." Cet argument, ajouté à d’autres, a convaincu le Conseil d’État de suspendre le permis. Avec une annulation possible au terme de la procédure qui peut d’ailleurs encore prendre deux ans.

Alors ? McDo pourrait attendre la fin de la procédure en priant que tout aille bien. Ou bien retirer sa demande de permis et tout recommencer déjà en répondant aux différentes irrégularités et illégalités dénoncées par l’arrêt du Conseil d’État. Que compte faire le porteur de projet ? Nos coups de fil à LNG Associates, qui gère le dossier pour McDo, ce mardi n’ont pas abouti…