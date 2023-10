Ces tous premiers essais visent à tester le gabarit du tram sur les voies et des LAC (lignes aériennes de contact) sous tension. Une fois cette première étape validée par un organisme agréé (CERTIFER), chaque rame de tram (20 au total) passera par une batterie de tests en série et dynamiques. On testera entre autres l’alimentation en énergie, le gabarit, l’accélération et le freinage sur des lignes droites, des rampes ou des dénivelés, le système d’exploitation...

Le tram a tourné ses premières roues. ©TEC

Les premiers essais dynamiques du tram se déroulent dans un premier temps dans la zone Droixhe-Pont Atlas et Coronmeuse. Le Pont Atlas permettra notamment de tester le basculement vers l’alimentation sur batterie. Au fur et à mesure de la disponibilité de la ligne sur le reste du tracé, les essais se poursuivront jusqu’au Standard et au plus tard le 31octobre 2024. Ils seront suivis par la marche à blanc.

Durant les essais, les sorties du tram se décident en fonction du résultat des tests et des vérifications à réaliser au fur et à mesure de la procédure. Les sorties des rames se feront progressivement. Pour vous tenir informé des sorties du tram, nous vous invitons à vous abonner à la newsletter de la Ville de Liège sur la page www. liege.be/tram et/ou à consulter régulièrement les actualités sur le site letram.be.

La sécurité est assurée lors des essais

Les premiers essais du tram se déroulent dans l’emprise du chantier. Le périmètre est donc délimité par des barrières. Comme c’est déjà le cas actuellement sur le chantier, il est impératif de traverser la plateforme du tram aux endroits dédiés. Ces traversées seront signalées avec des feux. La gestion des flux de piétons, PMR, cyclistes et voitures sera donc assurée et sécurisée.

La campagne de sensibilisation

Le début des essais marque aussi le début d’une campagne de sensibilisation auprès des Liégeoises et des Liégeois.

En termes de sécurité, de nouveaux comportements sont à adopter par tout un chacun et il est primordial de sensibiliser la population aux dangers que peut représenter un tram :

Le Tram a toujours priorité (sur tous les usagers)

On traverse uniquement aux endroits indiqués et signalés. On ne s’arrête pas sur les rails

Il pèse 64T et a besoin de 30m pour s’arrêter

Il est silencieux

Il est interdit de toucher les câbles aériens électrifiés

Adopter de nouveaux comportements n’est pas chose aisée, c’est pourquoi la campagne de sensibilisation s’articulera en plusieurs phases et selon plusieurs modes afin de pouvoir toucher tous les publics jusqu’à la mise en service du tram en 2025.