Quand le dessin de presse sublime la Déclaration des droits de l’homme

Pour ce faire, les dessinateurs et caricaturistes belges ne manquent pas mais la Cité Miroir a aussi fait appel aux nombreux talents internationaux du secteur… On retrouvera ainsi des œuvres de dessinateurs belges bien connus comme Kroll, Cost, Lectrr, Cécile Bertrend, Marec et Vadot mais aussi Plantu (France), Kak (France), Chappatte (Suisse) ou Carrilho (Portugal) et des collègues de la scène internationale comme Côté (Canada), Ann Telnaes (États-Unis), Boligán (Mexique), Gado (Kenya), Willis from Tunis (Tunisie), Zapiro (Afrique du Sud), Kichka (Israël), Mana Neyestani (Iran), Stellina (Taïwan) et bien d’autres…

75 ans

Avec plus d’une centaine de dessins, ces cartoonistes questionnent donc les grands thèmes de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui fêtera ses 75 ans le 10 décembre prochain. Concrètement, l’exposition “met en scène les droits fondamentaux indispensables à nos sociétés et pourtant encore bafoués chaque jour à travers le monde”, détaille-t-on à la Cité Miroir. “De manière ludique, pédagogique et engagée, elle montre que ce texte de 1948 reste un idéal à atteindre mais elle invite également à aller de l’avant en questionnant de nouveaux droits indispensables aujourd’hui et demain comme ceux liés au numérique et à l’environnement”.

Il s’agit d’une création du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et de Cartooning for Peace, en partenariat avec Amnesty International Belgique dans le cadre de la campagne d’éducation permanente du Centre d’action laïque : Les extrémismes, notre prison. Le tout est présenté dans le cadre d’Enjeux humains qui s’inscrit dans le Marathon des lettres d’Amnesty International, la plus grande action mondiale en faveur des droits humains. L’exposition mobilise le grand public pour écrire des lettres de pression et des cartes de soutien en faveur de dix personnes dont les droits humains sont bafoués dans l’exercice de leur droit de manifester, de par le monde.

Visites animées et écoles

En pratique, des visites animées sont prévues les lundis, mardis et jeudis | 9h-11h | 13h-15h | 15h-17h. Durée : 2 x 50 min. À partir de 14 ans 25 € + ticket d’entrée/personne (Max. 25 personnes/groupe) réservations obligatoires : reservation@citemiroir.be | 04/230.70.50.

Pour aller plus loin, dans votre école, au sein de votre association, dans le cadre d’une rencontre spécialement organisée ou d’un parcours autour de la liberté d’expression, une formule propose de préparer votre groupe avant la visite ou d’aller plus loin dans l’approche du dessin de presse après la visite.

Durée : 2 x 50 min. À partir de 14 ans 25 € réservations obligatoires : reservation@citemiroir.be | 04/230.70.50.