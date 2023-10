Omar Ettaleb (33 ans), Zakaria El Bouraqui (25 ans) et Sami Gallout (24 ans) sont accusés d'avoir commis un vol avec circonstance aggravante de meurtre. Ilyas Kösker, un Liégeois âgé de 44 ans, avait disparu le 28 juin 2019. Son corps avait été découvert le 8 août 2019 dans un bois de la commune d'Érezée. Il était tombé dans un guet-apens mortel lors de la vente d'un véhicule.

Traits psychopathiques

Des experts psychologues et psychiatres ont été chargés d'évaluer la responsabilité pénale des différents accusés. Omar Ettaleb a d'abord refusé de se soumettre à ces expertises, avant d'y participer et de préciser qu'il n'avait rien fait et qu'il n'était pas présent lors des faits. Il a fait le choix de ne pas répondre à un grand nombre de questions. Les experts ont relevé une peur et une hostilité contrôlée face à leurs démarches ainsi qu'un niveau de psychopathie modéré. Il s'agit de traits psychopathiques. Omar Ettaleb présente un niveau d'intelligence moyen et n'a pas de retard mental grave. Il ne relève pas de la loi de défense sociale.

L'expertise réalisée sur Zakaria El Bouraqui démontre qu'il présente une intelligence qui se situe dans la moyenne. Il a une image de lui naïve et négative. L'accusé ne présente pas d'indice de psychose. Mais il démontre des traits de psychopathie, à intensité faible. Il ne relève pas de la loi de défense sociale.

Sami Gallout présente un parcours de vie qualifié de malheureux par les experts. Les examens n'ont rien mis en évidence d'anormal chez lui. Il présente une certaine immaturité, de l'impulsivité et il marque son intérêt pour les autres. Il ne présente pas de traits de psychopathie, ni aucun retard mental ou trouble.

Un expert de l'INCC a confirmé que des traces de résidus de tirs ont été relevées dans l'habitacle du véhicule utilisé par Ilyas Kösker. Des particules caractéristiques ont été relevées sur les sièges ainsi que sur le ciel de toit.

Un expert odontologue a confirmé qu'une prothèse dentaire et le crâne retrouvés sur le lieu de la découverte du corps appartenaient bien à Ilyas Kösker.

Le procès reprendra le lundi 16 octobre au matin.