Avec l’accord du gouverneur, le projet de crématorium, à Héron, devrait être prêt pour 2025

Il marque donc le feu vert de la concrétisation de ce projet. Mais "on a encore pas mal de démarches administratives à faire, explique Philippe Dussard, directeur général de Neomansio. En tant que service public, on est soumis au marché public."

Un autre terrain acheté

Là, l’intercommunale va donc passer par un marché public pour chercher un auteur de projet qui travaillera sur les plans définitifs. "Il y a tout le dossier architectural. L’avis du gouverneur repose sur une implantation mais les plans définitifs sont encore à faire." Le permis unique devra aussi être rédigé avant d’être envoyé à la Région wallonne pour approbation. Le budget prévu s’élève à 8 millions d’euros, à adapter en fonction des plans définitifs.

Et le terrain ? "On a le terrain, il se trouve à la sortie de l’autoroute à Andenne, mais du côté du territoire héronnais." Le terrain fait cinq hectares… et n’est pas celui qui était escompté au départ. La zone d’abord choisie s’est révélée relativement humide. Et l’humidité n’est pas l’idéal pour un tel projet car les cavurnes (ce sont des caveaux enterrés pour accueillir des urnes funéraires) ne peuvent pas prendre l’eau… En plus, un centre de crémation nécessite l’utilisation de gaz. Or, il n’y avait pas de conduite aux abords de ce terrain. L’intercommunale a alors étudié les cadastres des terrains susceptibles d’accueillir le crématorium et le cimetière d’urnes. Et elle a trouvé un autre terrain adapté à deux pas de là.

Le terrain accueillera deux unités de crémation, un cimetière cinéraire mais aussi des salles de cérémonie et de réception. L’espace est très vaste, il permettra même d’être agrandi si nécessaire. "Le terrain est plus important que celui de Liège, ajoute Philippe Dussard. Il y aura tout un parc cinéraire avec du boisement. Ce sera très végétal, très vert. Ce crématorium ressemblera à celui de Neufchâteau." À quand l’ouverture ? Si tout suit son cours, normalement, dans le courant de 2025.