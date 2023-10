Herstal : une soirée sur le tram qui agace

Tout de suite, les inquiétudes se font entendre, notamment du côté des commerçants, qui craignent un scénario similaire à celui vécu par les commerçants liégeois. Mais la TEC semble formelle : “Ce chantier n’a rien à voir avec celui de Liège”, insiste Daniel Wathelet, responsable communication du tram. Au vu des nombreuses inquiétudes exprimées, l’équipe du TEC a tenu à répondre à toutes les questions pratiques du chantier en cours, sans digression possible.

En effet, il n’a pas fallu longtemps pour que les interpellations tournent principalement autour des “péripéties du tram de Liège et de sa communication perfectible”, a souligné le bourgmestre f.f. Les riverains semblent d’ailleurs avoir confondu “réunion d’information et réunion citoyenne”, comme l’a fait remarquer Daniel Wathelet, qui a plusieurs fois sommé les participants de revenir au sujet principal : le futur tram.

Pas de retour en arrière possible, “le permis a été délivré, le projet est validé et le tram va bien arriver”. Une déclaration claire qui n’a pas manqué d’en froisser certains, qui ont décidé de quitter la réunion, exhibant leur mécontentement à coups de “Merci Monsieur le bourgmestre” sarcastiques et de “Encore une fois, on ne nous répond pas”. Des allégations démenties par Jean-Louis Lefèbvre, bien décidé à prouver “son soutien aux citoyens inquiets”.

Des permanences et un “Monsieur Tram”

”Un collectif de citoyens a interpellé la Ville sur certains points”, indique le mayeur f.f. “Nous les avons rencontrés, nous avons répondu à leurs questions par mail et s’ils ont davantage d’interrogations, ma porte est ouverte”, annonce-t-il. Mais finalement, mardi soir, le TEC a dû refuser à ce collectif en question, visiblement “décidé à en découdre”, de lire un texte de doléances et de désigner cette réunion “d’antidémocratique”.

Réaction étonnante de la créatrice de ce groupe, Béatrice Rodriguez, qui avait pourtant, il y a moins d’un mois dans nos pages, tenu à souligner la présence d’un “dialogue avec les autorités et d’une porte ouverte aux négociations”.

Le bourgmestre f.f. a tout de même souhaité rappeler qu’il “continuerait à répondre aux questions auxquelles il avait les réponses et que la Ville garderait toujours un œil sur le bon déroulé du chantier, sans jamais oublier les Herstaliens”. C’est d’ailleurs dans ce but qu’un “Monsieur Tram” a été engagé, chargé de faire le relais entre les citoyens, la Ville et le TEC.

De plus, à partir du jeudi 12 octobre, une permanence sera assurée de 9 heures à 16 heures, toutes les semaines, à l’administration communale, où les plans du chantier seront disponibles, en grand format. “Ce chantier est une grande chance pour notre ville et nous allons tout faire pour qu’il se passe au mieux”, conclut, malgré tout gaiement, le bourgmestre f.f.