Liège dédie un concours photo à ses arbres

Seule condition ? Que les prises de vues incluent obligatoirement un ou plusieurs arbres situés sur le territoire de la Ville, soit aux codes postaux suivants : 4000, 4020, 4030, 4031, 4032.

Au total, 11 clichés seront récompensés, le 21 mars prochain, à l’occasion de la Journée internationale de la forêt. Une valeur totale de 2 500 euros de prix sera distribués aux grands gagnants.

Une photographie sera choisie par le public, via des “likes” Facebook. Les dix autres lauréats seront sélectionnés par un jury présidé par l’échevin de la Transition écologique, Gilles Foret.

Quels critères de sélection ?

En plus des caractéristiques biologiques, esthétiques et paysagères, le jury sera attentif à l’intérêt de l’arbre, notamment en évaluant son histoire dans le paysage historique liégeois, ainsi que son importance culturelle et symbolique pour le candidat.

Chaque candidature devra comporter entre une et cinq photographies, accompagnées d’une fiche indiquant la localisation de l’arbre, ses caractéristiques biologiques, entre autres informations. Les dossiers doivent être envoyés pour le 15 février 2024 au plus tard.

Puisque ce premier concours mettra en valeur les arbres à l’automne et à l’hiver, un second concours sera organisé dans la foulée, pour mettre à l’honneur le printemps et l’été.