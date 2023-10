Nonceveux : Il a été condamné pour avoir éventré le voisin

Bruno, 35 ans, un habitant de Nonceveux, a écopé de 40 mois de prison avec sursis probatoire strict pour le surplus de la préventive devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir tenté de s’introduire chez une voisine tout en la menaçant, mais aussi avoir menacé une de ses précédentes victimes et les policiers de la zone. L’intéressé est particulièrement défavorablement connu et pour cause. Oisif, dépendant à l’alcool et à la drogue, il se montre particulièrement violent. Ainsi, il a plusieurs fois porté des coups à son père, a incendié l’école qui se trouve juste devant chez lui. Il a également éviscéré un voisin et blessé grièvement le frère de ce dernier en lui portant un coup de couteau aux poumons. Bruno a été condamné à payer des dommages et intérêts aux victimes. Pour la plupart des personnes, cela semble être vraiment la moindre des choses. Pour Bruno, pas !