Il s’agit là d’un événement puisque la dernière rétrospective consacrée à Edgard Scauflaire (1893-1960) date de 1994, tandis que sa première exposition individuelle s’est déroulée il y a tout juste cent ans, en novembre 1923, au sein de ce même espace qui accueille aujourd’hui cette exposition, à savoir, la Galerie des Beaux-Arts, dans ce qui était alors le Cercle des Beaux-Arts.

L’œuvre de Scauflaire est à la fois trop méconnue du grand public et très populaire auprès des mélomanes qui fréquentent la Salle Philharmonique de Liège. En effet, depuis plus de septante ans, seize de ses peintures monumentales décorent les murs qui entourent la scène sur laquelle se produisent l’Orchestre et les plus grands solistes internationaux. Il n’en fallait pas davantage pour que Les Amis de l’OPRL (Orchestre Philharmonique Royal de Liège) décident de rendre un peu de lumière à cet artiste prolifique auteur d’une œuvre abondante et protéiforme.

Scauflaire crée beaucoup, puisqu'on lui prête 6 000 œuvres, réalisées presque exclusivement dans sa maison-atelier de la rue Montagne Sainte Walburge. Il répond à de nombreuses commandes et sollicitations. Ses expositions -individuelles ou d’ensemble- parcourent le monde (Biennales de Venise, de Sao Paulo, Paris, New York, Moscou, Finlande, Argentine…). Son univers d’une paisible douceur, empreint d’onirisme poétique est en même temps très structuré, notamment ses natures mortes. La femme y est très présente, souvent dénudée, ainsi que les chats, les instruments de musique, des Arlequins, quelques compositions familiales et davantage d’autoportraits. Edgar Scauflaire s’impose à jamais comme l’un des représentants majeurs de la peinture moderne en Belgique.

L’exposition

L’exposition de la Galerie des Beaux-Arts propose quarante huiles représentatives de l’œuvre de Scauflaire. Elle est due à l’initiative des Amis de l’OPRL et de leur président Guy Lemaire avec la collaboration des Musées de la Ville de Liège, de Collectionneurs privés, de collections de Musées et d’institutions (Liège, Herstal, Verviers, Fédération Wallonie-Bruxelles, Service régional de Wallonie) ainsi que de la Fondation Albert Vandervelden. L’exposition présente notamment trois tableaux qui ont servi de modèles pour les peintures monumentales de la Salle Philharmonique.

L’expo est accessible jusqu’au 5 novembre, du mercredi au dimanche (13 à 18 heures), à la Galerie des Beaux-Arts, Rue Soeurs-de-Hasque 1/B, à Liège. Entrée libre