2,8 millions d’euros au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour soutenir 421 travailleurs licenciés chez Makro.

En juillet 2023, la Belgique a demandé un financement du FEM pour aider des travailleurs vivant en Région wallonne qui ont été licenciés par Makro Cash&Carry après la faillite de l’entreprise et la fermeture, entre autres, du site d’Alleur. L’ensemble de mesures d’aide du FEM comprend des services de conseil, une aide à la recherche d’emploi et une formation professionnelle, numérique ou linguistique. En outre, les travailleurs licenciés peuvent recevoir des conseils sur la création de leur propre entreprise et bénéficier d’aides au démarrage d’un montant maximal de 15 000 €. Des allocations supplémentaires sont prévues pour les travailleurs licenciés participant à des activités de recherche d’emploi, de formation et d’éducation, ainsi qu’un soutien aux travailleurs indépendants au cours des premiers mois de la création de leur entreprise.

177 cas

Le coût total de ces mesures est estimé à 3,2 millions d’euros, dont 85 % (2,8 millions) sont couverts par le FEM et les 15 % restants (499 000 €) financés par la Région wallonne. L’aide aux travailleurs éligibles a débuté peu de temps après les licenciements.

La proposition de la Commission doit maintenant être approuvée par le Parlement européen et le Conseil.

Depuis 2007, le FEM a été mobilisé dans 177 cas pour un montant total de 688 millions d’euros, ce qui a permis de venir en aide à près de 168 000 personnes dans 20 États membres. Les mesures soutenues par le FEM viennent en complément des mesures actives du marché du travail mises en œuvre à l’échelon national.