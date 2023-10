Grosse opération policière à Huy ce mercredi: deux personnes sous mandat d’arrêt, des objets volés, de l’argent, des stupéfiants et des armes saisis

Rapidement, le service judiciaire de la police locale a été chargé du suivi du phénomène ; une enquête minutieuse et de longue haleine a permis de mettre au jour une association active dans le vol mais aussi dans le recel et la revente de biens volés.

Une quarantaine de policiers

"Ce mercredi 11 octobre 2023, une quarantaine de policiers, locaux et fédéraux ont procédé à six perquisitions qui ont permis la saisie de plusieurs dizaines de biens volés (vélos, outillages, etc.) et à l’interpellation de plusieurs suspects, relate Catherine Collignon, la premier substitut du procureur du Roi de Liège, dans un communiqué. En outre des produits stupéfiants, de l’argent et des armes ont été trouvés et saisis."

Les autorités judiciaires ont sollicité la pose de scellés judiciaires sur plusieurs établissements où des infractions ont été constatées.

Quatre personnes interpellées, deux sous mandat d’arrêt

Les quatre personnes interpellées ont été présentées ce jeudi auprès Juge d’instruction qui a décidé d’en placer deux sous mandat d’arrêt.

Toujours lors de cette opération de mercredi et lors de perquisitions dans des commerces hutois, les policiers étaient accompagnés des services des Lois Sociales, de l’Afsca et du SPF Finances.

Sur base des infractions constatées sur place, ces services ont sollicité une mise en conformité pour certains établissements et pourraient même en arriver, pour les récidivistes, à une fermeture imposée.

F.R.