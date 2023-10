Cela a pour conséquence une modification des arrêts pour les lignes 1 et 48 desservant la zone et par répercussion sur le terminus des lignes 2 et 3 à République Française. Le boulevard de la Sauvenière devenant inaccessible pour les bus, les arrêts Lohnienne et Pont d’Avroy seront supprimés, un nouvel arrêt provisoire sera implanté au début de l’avenue Destenay, un nouveau terminus sera implanté place du 20 Août (en face du Théâtre de Liège).

Concrètement ?

1. La ligne 1 ne passant plus par Opéra, les arrêts en direction des Guillemins et de Coronmeuse sont reportés à République Française. Les voyageurs peuvent embarquer au départ des arrêts habituels de la place.

=> République Française deviendra un arrêt de passage pour la ligne 1 vers Guillemins et vers Coronmeuse.

2. Le terminus des lignes 2 et 3 sera également impacté. Désormais, le débarquement se fera au pied de la passerelle de la place Cockerill et l’embarquement place du 20 Août (à l’arrêt actuel).

=> Place du 20 Août deviendra le départ du terminus des lignes 2 et 3 en direction de la gare routière de Jemeppe.

3. Le terminus de la ligne 48 ne se faisant plus à Opéra, il faudra se diriger vers la place du 20 Août. Les voyageurs qui souhaitent se rendre vers le Sart-Tilman devront embarquer à bord de la ligne 48 à l’arrêt prévu en face du Théâtre de Liège. Le débarquement se fera désormais place Cockerill (en face de la librairie PAX).

=> Place du 20 Août deviendra le départ du terminus de la ligne 48.

4. Les lignes 1 et 48 ne desservant plus les arrêts Pont d’Avroy et Lonhienne, il faudra se diriger vers le nouvel arrêt provisoire “Pont d’Avroy” de l’avenue Destenay ou vers République Française (uniquement pour la ligne 1) ou vers place du 20 août.

=> L’avenue Destenay deviendra un nouvel arrêt pour les lignes 1 et 48.

À noter que rien ne changera pour les autres lignes.