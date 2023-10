Les probations prétoriennes plus efficaces avec le cannabis

Des tricheries ?

Les personnes sont soumises à des analyses d’urine pour démontrer qu’elles ne consomment plus de stupéfiants. La magistrate a toutefois tenu à partager un moment lors duquel elle avait compris qu’il faut toujours rester méfiant. “Dans un dossier, lors d’écoutes téléphoniques analysées par la police, un des suspects a expliqué que les magistrats étaient vraiment naïfs. En effet, l’intéressé a déclaré qu’il faisait analyser une urine qui n’était pas la sienne pour démontrer qu’il ne consommait plus de stupéfiants ! Cela s’est beaucoup moins bien passé pour lui lors de son passage devant le tribunal”, a plaisanté France Donneaux.

Madame Cox, conseillère stratégique drogue au parquet de Liège et criminologue est chargée d’une septantaine de dossiers par an. Elle consulte les procès-verbaux pour déterminer lesquels pourraient entrer dans les conditions de la probation prétorienne. C’est ensuite au magistrat du parquet que revient la décision d’accorder ou non la mesure. Si le feu vert est donné, le toxicomane rencontre la criminologue et un psychologue de l’hôpital de la Citadelle. Un accord est conclu entre les parties.

Le toxicomane doit ensuite suivre toute une série de mesures. “Nous pouvons dire que la consommation de cannabis représente environ la moitié, tandis que les drogues dures l’autre moitié des dossiers que nous traitons”, précise-t-elle. Elle note de meilleurs résultats pour les drogues douces. “La probation fonctionne surtout avec les jeunes toxicomanes au cannabis. C’est plus compliqué pour les polytoxicomanes et les toxicomanes aux drogues dures. Les cas les plus compliqués à résoudre sont ceux des toxicomanes qui vivent en rue. En effet, une abstinence totale est demandée”, termine Madame Cox.