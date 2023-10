Bientôt un parc de 7 000 m² le long de la Meuse à Visé ?

En effet, les autorités communales souhaiteraient dédier 51 % du terrain à la création d’un parc public et vendre les 49 % restants à un privé dans le but d’y construire un projet économique “axé sur la mobilité douce”, comme des bureaux, par exemple. Cette vente conditionnelle exclut la création de logements, ainsi que le développement de grands ensembles commerciaux.

Ce dernier critère est exigé par le collège communal, qui souhaite éviter toute concurrence avec les complexes déjà existants à Barchon, à Herstal, ou encore à Haccourt. “Le terrain est uniquement destiné à recevoir des petits commerces en lien avec un projet global”, indique le collège. À noter que la création de logements et d’activités générant de fortes nuisances sonores, telles une discothèque ou un circuit de motocross, est également exclue.

Il faut dire que l’autoroute, qui longe le site, fait suffisamment de bruit à elle seule. Et “pour qu’un parc soit attirant, il faut qu’il soit suffisamment calme”, regrette l’opposition. “Le bruit constant du trafic des poids lourds et des voitures est malheureusement problématique”, ajoutent les conseillers de Visons Demain. Le collège, conscient de la situation, envisagerait de demander à la Région wallonne d’installer des panneaux antibruit sur le tronçon d’autoroute concerné.

Autoroute de Visé, à côté des quai des Fermettes. ©DR

Mais le collège envisage également l’ouverture d’un nouvel accès autoroutier en provenance de Maastricht afin d’assurer un meilleur accès au site. Un projet que l’opposition rejette totalement, considérant que cette nouvelle voirie “engendrerait une circulation beaucoup plus importante sur le quai des Fermettes et augmenterait davantage les nuisances sonores”.

Une vente conditionnelle

De grosses ambitions donc pour cette zone à proximité de la gare de Visé et traversée par le RAVeL, “à portée piétonne de tous les habitants de Visé”. Cette situation géographique est, selon la Ville, déjà “convoitée par des investisseurs industriels”. L’acquisition de ce terrain est donc un moyen pour les autorités communales “d’assurer une maîtrise des lieux et un site toujours ouvert au public”. Visons Demain tenant à souligner que le terrain est en zone “à risque d’inondation” et pourrait donc rebuter certains intéressés.

Si le but est de créer un parc public d’une superficie de près de 7 000 m², les modalités de financement et de réalisation de celui-ci ne sont pas encore connues. La commune a simplement annoncé la mise en place de charges d’urbanisme qui obligeraient l’acheteur de la petite moitié du terrain à verduriser les lieux, entre autres. Un flou qui inquiète l’opposition, qui insiste sur “la nécessité d’aboutir à cette vente sachant que c’est la Ville qui permet de financer l’achat de l’ensemble du terrain à hauteur de près million d’euros”.

La Ville souhaite conclure un accord de vente en 2024 et espère voir la mise en œuvre “significative du projet économique dans un délai de deux ans à partir de la signature”, pour, à terme, “réinstaller les Visétois le long de leur fleuve”.