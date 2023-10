Wanze: "Le bourgmestre Christophe Lacroix va bien" mais il prolonge son congé jusqu'au 6 novembre

Cela devait durer un mois, cela en durera un de plus. "C’est prolongé jusqu’au 6 novembre, explique aujourd’hui le bourgmestre f.f. Bernard Lhonnay. Christophe reprendra le 6 novembre." Et comment va-t-il le bourgmestre wanzois en titre ? "Il va bien, poursuit Bernard Lhonnay. Mais il est fatigué." Alors, Christophe Lacroix se repose. S’il n’a plus participé à aucune festivité à Wanze et dans les environs, le bourgmestre wanzois est néanmoins resté au courant de l’actualité wanzoise. Ainsi, "j’ai eu deux réunions avec lui. On a discuté deux fois." Et là, Christophe Lacroix a annoncé son intention de reprendre le collier début novembre.