Pour ce faire, un budget de 10 000 euros a été débloqué et deux projets ont été sélectionnés. Ces derniers sont soumis au vote du public jusqu’au 25 octobre prochain.

Le premier projet a été proposé par un étudiant fléronnais. Celui-ci aimerait améliorer le confort des riverains et renforcer le lien social entre les habitants de la commune. Si ce projet est retenu, des aménagements qualitatifs de loisirs et de repos seront installés près du rond-point de la rue de Magnée. Ces aménagements seront fabriqués en acier et en bois pour “s’intégrer harmonieusement dans le paysage urbain de l’avenue du Martyrs et à proximité du RAVeL”. Le jeune étudiant a également proposé d’y installer une chaise longue pour se reposer ou lire un livre, ainsi qu’une table de jeux pour les amateurs d’échecs, de dames ou de jeux de cartes.

Le deuxième projet est porté par le Comité de quartier de Chession, qui souhaite embellir ses rues situées dans l’hypercentre de Fléron. “Les rues y abritent de jolies maisons mais également de nombreux boîtiers électriques peu esthétiques”, regrette le Comité, qui souhaite y apporter un peu de gaieté et de couleurs.

Exemple de décoration d'une armoire électrique dans la commune de Rotselaar, dans le Brabant flamand. ©Treepack

Si le projet est retenu, les habitants soumettront des idées de thèmes et de motifs à peindre. Ils pourront ensuite choisir parmi les plus belles réalisations. Des graffeurs professionnels seront contactés pour réaliser cette mise en valeur et, les citoyens qui le souhaitent, pourront apporter leur touche.

Si seulement deux projets ont été retenus pour le vote, Romain Sgarito espère que les citoyens apprécieront cette initiative et en proposeront, chaque année, un peu plus.