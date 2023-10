Les Chiroux fêtent les 20 ans de l’éveil culturel et artistique pour les touts petits

Et pour célébrer cet anniversaire, le centre culturel des Chiroux illumine la Cité ardente de découvertes artistiques et met tous vos sens en éveil. Si le festival Babillage a grandi, ces prix sont restés démocratiques. De nombreux événements organisés sont d’ailleurs entièrement gratuits. C’est le cas de l’exposition “Coloriage”, ornées de dessins noirs et blancs sur le thème de l’enfance, que les bambins et leurs parents pourront venir colorier, du 28 octobre au 6 janvier prochain.

Outre l’espace de coloriage, deux diplômés de Saint-Luc inviteront les enfants de 4 à 12 ans, le samedi 18 novembre, à jouer avec les couleurs à travers la littérature jeunesse.

Une semaine plus tard, ce sont les adultes qui pourront en apprendre davantage sur les couleurs et leur lecture, accompagnés et guidés par Christophe Lepot, historien de l’art et artiste. De nombreux ateliers parents/enfants seront également proposés, notamment un atelier périnatal sur la musique, qui adoucit toujours les mœurs, et sur la danse, réservé aux enfants qui ne marchent pas encore.

Enfin, de nombreux spectacles envahiront le centre culturel, en automne, en hiver et au printemps. Restez donc attentifs au programme, qui s’annonce éclectique mais surtout artistique.