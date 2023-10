Liège : Comi et Quentin prennent la fuite après un deal raté

Jeudi, vers 17 heures, entre la rue du Pont et la rue de la Cité, à Liège, deux policiers se sont lancés à la poursuite de Quentin et Comi. Les suspects, âgés de 28 ans, à la vue des agents, ont pris peur et ont décidé de leur échapper. Une autre équipe de police est alors venue en renfort et est parvenue à maîtriser les deux hommes.