Un peu plus de trains en région liégeoise

En adéquation avec son Contrat de service public 2023-2032, la SNCB vise à faire rouler 2 000 trains supplémentaires par semaine, dont 720 le week-end, dès décembre 2023. La nouvelle offre sera proposée dans 280 gares de Belgique, avec pour but d’accroître de 30 % le nombre de voyageurs sur le réseau ferroviaire d’ici 2032.

La région liégeoise n’a pas été publiée dans ce plan. Ainsi, l’offre S (suburbaine) sera renforcée en semaine, avec une fréquence plus importante des trains allant de Liège-Saint-Lambert à Verviers-Central (il circulera deux fois par heure), ceux allant de Flémalle-Haute à Liers (qui circulera également toutes les demi-heures) et enfin les trains reliant Liège à Visé, en passant par Bressoux et qui auront la même fréquence de deux liaisons par heure.

”Nous avons recruté plus de 350 accompagnateurs de trains cette année”, explique la SNCB. Mais dans certaines régions, notamment en Flandre, il reste difficile de trouver suffisamment de personnel. Les nouveaux accompagnateurs de trains récemment engagés doivent en outre passer par une période de formation avant de pouvoir commencer à travailler.

Par ailleurs, quelques trains P peu fréquentés en raison de l’augmentation du télétravail ne circuleront plus, afin de réallouer des ressources de façon plus pertinente dans des trains où le nombre de voyageurs est en augmentation.

Les voyageurs peuvent déjà regarder ce qui changera pour eux à partir du 10 décembre sur le planificateur de voyages présent sur le site web et l’application de la SNCB.