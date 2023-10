Villers-le-Bouillet: Écolos et socialistes unis sur la liste Vivre 4530 aux élections communales 2024

Union présentée aux citoyens le 19 octobre

On remet cela à un an des élections communales de 2024 avec la diffusion sur les réseaux sociaux, ce mardi, d’une vidéo avec quatre des membres du collège en place (Christine Collignon, Philippe Ancion, Jean-François Ravone et Marie Vandeuren). Ils y invitent les citoyens intéressés à venir découvrir leur nouveau projet, le 19 octobre à partir de 18h, à la buvette du FC Vaux-Borset: une nouvelle liste intitulée Vivre 4530 et issue du mariage entre GénérationS4530 et Écolo. Dans un grand rassemblement des forces de gauche villersoises en somme. "Il nous est paru naturel de collaborer, confie Philippe Ancion (GénérationS4530), président du CPAS. Quand on y pense, cela fait 18 ans qu’on travaille ensemble entre socialistes et écologistes villersois. Tout d’abord étroitement dans la majorité de 2006 à 2012, puis les 6 années suivantes en ayant souvent le même point de vue sur les dossiers depuis les bancs de l’opposition. Et là, depuis 5 ans, on se retrouve à nouveau dans la majorité à mener des projets en commun avec notre partenaire Videm. Donc, c’est aussi une question d’affinités personnelles qui ont pu se créer au fil des années. Je m’entends super bien avec Jean-François comme Christine Collignon et Brigitte Simal (NDLR: aujourd’hui en retrait de la scène politique) à leur époque. En 2006, nous avions à peu de choses près le même programme. Ici, on se retrouve sur la même longueur d’ondes pour l’avenir de notre commune. Tout cela a été avalisé en USC."

Christine Collignon pressentie tête de liste

Du côté des Verts villersois, on a aussi obtenu l’aval de la base pour échafauder cette nouvelle stratégie sur la route des communales 2024. "On a simplement la même vision de ce qu’on veut comme politique et projets pour les Villersois, et l’envie de continuer à travailler main dans la main", se limite à commenter l’échevine écolo Marie Vandeuren à ce stade. Quant à la tête de liste, on voit mal comment elle échapperait à Christine Collignon, leader en voix des nouveaux partenaires avec 409 soutiens en 2018 (Jean-François Ravone en avait eu 167). Même si chez Vivre 4530, on se tait dans toutes les langues à ce sujet jusqu’au 19 octobre au moins.