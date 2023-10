Et une fresque de plus à Liège !

L’idée est de questionner cette disparité genrée d’occupation de l’espace public, et de remettre en question “le modèle masculin d’organisation de la vie quotidienne”, explique Solidaris. Mais il ne s’agit surtout pas de remplacer les hommes par les femmes, simplement d’aboutir à “une réelle mixité pour que tout le monde y trouve sa place”.

Les minorités prennent place

”Qu’en est-il des personnes à mobilité réduite, des familles ou des personnes racisées ?”, s’interroge le collectif, conscient des “difficultés d’accessibilité, du harcèlement de rue, du tabou autour de l’allaitement public, ou encore des rues portant encore majoritairement des noms d’hommes blancs hétérosexuels”. Cette fresque est une façon de réfléchir aux changements nécessaires pour que les sentiments d’insécurité et d’inégalité dans la Cité ardente disparaissent.

De nombreux monuments et statues bien connus des Liégeois y sont représentés. ©7ème Gauche

Pour habiller ce mur, 7e Gauche a rencontré des Liégeoises pour lister les points positifs et négatifs de leur ville pour ensuite représenter cette dernière sous un “angle nouveau” ; un territoire “pensé et construit par et pour les femmes”, où la femme “s’impose dans l’espace public”.

Les rues portent des noms de femmes, les pères gardent les enfants, des femmes jouent au foot, sont ouvrières ou boxeuses. Elles investissent les rues, les bords de Meuse et les statues changent de sexe (un livret est disponible gratuitement pour comprendre et apprécier l’œuvre, dans toute sa profondeur). La “tendance est inversée”, et les hommes “sont représentés, mais pas forcément là où on a l’habitude de les voir, pour que les minorités prennent leur place”.